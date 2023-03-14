小編今（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。在 Silvergate 、矽谷銀行倒閉接管後，美第三家銀行第一共和銀行也爆雷，終場暴跌61.83%。

高盛在報告中指出，儘管美國政府迅速採取行動，確保矽谷銀行存款外流不至於演變成流動性危機，但由於該銀行倒閉已經引發外界對於銀行體系的擔憂，因此該投行不再預期Fed在本月22日會議上將繼續調高利率。然而在矽谷銀行風波爆發前，原本高盛預測Fed在3月將升息1碼。

該投行還提到，3月過後的Fed利率路徑也存在高度的不確定性。但目前它還是維持Fed在5、6與7月各自升息1碼的預測不變，並指稱Fed的終端利率將升至5.25％到5.5％。。

【1】高盛改口：Fed下周不會升息

美國矽谷銀行倒閉引發的金融震盪，恐將導致聯準會（Fed）利率政策出現轉向。高盛集團認為鑒於近來銀行業所遭遇的壓力，已改口表示Fed在下周決策會議上將暫停升息。期貨市場押注Fed不升息的機率陡升至近5成。

【2】戴爾去中化 全套劇本出爐

因應地緣政治，戴爾去中化劇本開出第一槍！據了解，該公司IC採購將分階段去中化，最快2026年起優先排除中國IC業者在中國晶圓廠投片產品，桌上型電腦、筆電與周邊去中化，則自2025年啟動、先以美國內需市場為主，2027年完成美國內銷產品百分百去中化。換言之，戴爾35～40％出貨量2027年都會在中國以外地區生產。

【3】矽銀風連環燒 美三大部會救市

因應矽谷銀行（SVB）與標誌銀行接連倒閉引發的風暴，美國財政部、聯準會（Fed）與聯邦存款保險公司（FDIC）三大部會決定聯手救市，推出「銀行定期融資計畫」（BTFP）降低銀行擠兌風險。惟風暴仍未止息，VIX指數急升至5個月高點，歐美銀行股重挫，美元大幅疲弱。

【4】SVB風暴擴大？ 央行信心喊話

央行官員指出，SVB主要資金來源是新創產業，加上資金大量配置債券，評價面出現損失，利率上升導致SVB資金出現缺口，處分債券實現損失，負面消息意外引爆流動性問題。

相較之下，國銀資金來源主要來自個人、公司戶，業務大多以放款為主，投資比重不大，加上國內流動性覆蓋率等規定，經營上相對穩健。

【5】核二2除役 經部保證不缺電

占系統供電量約3％的核二廠2號機今（14）日將正式功成身退、停機除役，引發外界對供電缺口的疑慮。經長王美花13日表示，今年新增機組裝置容量大於除役量，加上再生能源大量併網後，白天供電沒有問題，夜間有抽蓄水力可調度，確保供電穩定無虞。她強調，從法規與現實面，核二廠2號機延役都不可能。