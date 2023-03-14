21-year-old Nicaraguan pitcher Duque Hebbert struck out Juan Soto, Julio Rodriguez and Rafael Devers today



So a Tigers scout approached Hebbert and he signed a contract one hour after the game ended 👏 pic.twitter.com/cVcG34862S — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 13, 2023

多明尼加夢幻隊14日摘得預賽首勝，6比1輕取尼加拉瓜，最值得注目的是尼加拉瓜21歲投手赫伯特（Duque Hebbert），他從來沒打過職棒，居然在第9局登板K掉了3位大聯盟明星打者，賽後直接獲得大聯盟老虎隊的合約！

老虎隊球探莫里納（Luis Molina）在比賽結束後1小時就找上赫伯特，簡單講了幾句話就向他開出合約，並且在尼加拉瓜球隊的巴士上宣布這個大消息。雖然赫伯特還是要從小聯盟開始熬，但已經踏出美夢成真的第一步了。

赫伯特身高178公分不夠高，四縫線時速也只有90英里（144.8公里），但他有很厲害的變速球和滑球。9局上他面對左打猛將索托（Juan Soto），連續3顆好球將他三振，後面兩顆滑球都讓他揮棒落空。下一棒J-Rod（Julio Rodríguez）在兩顆壞球又連續吞下3顆好球，包括最後一顆滑球讓他揮空三振。美國主播忍不住問道：「這個小鬼是何方神聖？」

馬恰多（Manny Machado）比較不好對付，赫伯特搶到兩好零壞的上風，但是失投的滑球立刻被他撈成二壘打。最後是另一位左打猛將狄弗斯（Rafael Devers），纏鬥到兩好三壞，赫伯特仍是一記變速球讓他揮空三振。

這4位打者皆是大聯盟的名將，索托與馬恰多此戰各敲出1轟，狄弗斯和J-Rod也都有安打。首戰爆冷敗給委內瑞拉之後，贏得首勝有助於穩定多明尼加的軍心，委內瑞拉目前2勝獨走，尼加拉瓜吞了3敗確定淘汰，但是赫伯特可以留在美國，不必跟著隊友回家了。