資深女星「鳥來嬤」吳敏，出道逾50年有不少代表作，因本土劇《鳥來伯與十三姨》再攀事業巔峰，沒想到卻在當紅之際，轉換跑道征戰政壇卻落選，加上投資失利負債千萬。有民眾昨（13）日在台中機場巧遇鳥來嬤，她的近況因此曝光。

吳敏1999年出演本土劇《鳥來伯與十三姨》演活了「鳥來嬤」一角，而這一演就是10年，她的招牌造型「鳥窩頭」深植觀眾的心中。不過，她卻在事業當紅之際轉戰政壇，2010年角逐台中市北屯區議員落選。其後，又因為投資失利，負債上千萬元，曾一度被黑衣人當面追債。

其實吳敏曾透露這幾年因為疫情爆發，幾乎都沒有活動可以接，不免感嘆：「計畫永遠感不上變化」，至於對未來是否有新規劃？吳敏表示能好好活著就不錯，如今能把身體顧好最重要。

而消失於演藝圈8年的她，令觀眾粉絲十分想念與好奇，據《三立新聞網》報導，有民眾昨（13）日在台中機場巧遇吳敏，而且私底下人相當客氣，看見有粉絲還會露出親切笑容，十分親民。