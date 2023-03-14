近日南韓演藝圈接連爆出不少男女團成員曾是校園霸凌加害者，加上宋慧喬近期演出探討校園霸凌的夯劇《黑暗榮耀》而使相關事件備受關注。沒想到近日南韓選秀節目《Peak Time》中的人氣參賽者金賢在，也傳出曾是校園霸凌的加害者，而事件延燒多日，原本態度還相當保留的製作單位終於做出最終回應了。

日前一名網友在論壇上爆料自己與金賢在是國小、國中同學，而當時爆料者因家境不好，有時候甚至無法好好洗澡，但只要去學校就會被金賢在恥笑、羞辱，經常使用言語暴力，還曾在拉扯的過程中弄傷他的手指，但金賢在卻從來沒有道歉過，如今看到金賢在出現在電視上讓他感到相當害怕，因此呼籲網友幫助他，讓金賢在付出應有的代價。沒想到霸凌事件因此爆發，在網路上瘋狂流傳，網友甚至不斷留言要他退出節目。而金賢在雖否認自己曾是霸凌加害者，演藝事業仍受到嚴重打擊。

《Peak Time》製作單位13日也透過社群媒體發出正式聲明，表示「因雙方主張不一，為了避免再有被害者出現，我方認為應慎重釐清事實關係，但因判斷該事件無法在短時間內獲得明確的結論，因此經過內部討論後決定讓參賽者金賢在退出節目」正式宣布與金賢在做切割，並喊話觀眾能繼續為正在努力的其他團體成員應援。

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