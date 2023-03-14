肺癌逐漸年輕化，且不吸菸的人也有可能罹患肺癌！台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰提醒，台灣6成肺癌患者都不吸菸，早期沒有症狀，有症狀才檢查，大多已末期。他並提醒，家中「加熱源」電器、公司印表機都要當心。

蘇一峰日前在臉書發文指出，個案因媽媽肺癌過世，擔心健康也有問題，於是就醫檢查，發現自己竟也罹患肺癌，還好是初期；他聽到弟弟輕微咳嗽長達一個月，提醒弟弟也去檢查，沒想到竟已肺癌第4期。

蘇一峰提醒4族群要定期檢查，包括抽菸或二手菸的民眾、生活在高度空汙環境下的人、過去有癌症病史及近親罹患肺癌的人。

根據《健康2.0》報導，蘇一峰提醒，預防肺癌，遠離空污、不吸菸和廚房油煙是基本要件，其實工作場所和家中許多電器也要當心，包括印表機有很多碳微粒發散出來；家庭中許多「加熱源」的電器，如氣炸鍋、電烤爐等，會散發PM2.5懸浮微粒。另外《美國呼吸暨重症照護醫學期刊》研究指出，在家使用化學清潔劑打掃，肺功能受損程度相當於每天吸菸20支，必須留意。

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