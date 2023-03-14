大陸官方微信公眾號「中國駐美國大使館」14日發布關於進一步調整外國人赴中簽證及入境政策的通知，自北京時間15日零時起，駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴中簽證。包括恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅遊團入境廣西桂林免簽政策等。

相關內容如下：

為進一步便利中外人員往來，決定自北京時間2023年3月15日零時起，就外國人來華簽證及入境政策作如下調整：

一、恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。

二、駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴華簽證，具體要求詳見辦證須知。

三、口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證。

四、恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽，港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅遊團入境廣西桂林免簽政策。