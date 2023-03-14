高雄岡山警方日前發現一名老翁走失，通知家人領回。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄岡山警方日前發現一名63歲老翁日前穿著單薄、獨自在路上遊蕩，員警擔心老翁安全，上前關懷協助。經查，這名李姓老翁獨自從台南走到高雄，警方在他的手臂上發現電話號碼，聯繫家人領回。

岡山分局壽天派出所警員於3月12日上午發現李姓老翁獨自在街上遊蕩，上前關心，由於老翁無法清楚描述自己身分證字號及住居，就在警方發愁之際，竟然在他的手背上有個名字和電話，聯繫後發現是老翁的家人。

老翁的家人告訴警方，因擔心老翁走失，又考量將名牌或電話縫在衣服上、掛牌、手環可能仍會拆掉或扔掉，於是經過老翁同意後，將老翁的名字和家人的行動電話號碼紋在手背上。當警方問老翁刺青會不會痛時，老翁竟然很驕傲地說：「不會啦。」

警方也呼籲，呼籲，家中如果有年邁長者要出門時，應有親友在旁為佳，盡量避免讓年長者單獨外出；民眾如遇有走失傾向或需要警方協助的狀況，請撥打110報案電話或帶往附近派出所。