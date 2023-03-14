髮型可以修飾臉部線條，一名男網友表示，在理髮廳看到男性的髮型作品，不是兩側推高就是平頭，留中長髮的台灣男生少之又少，貼文曝光，有網友認為台灣氣候較悶熱，加上台灣男生比較不會整理頭髮，剪短較清爽，但也有人說日本朋友來台灣的理髮廳剪頭髮，超怕兩側被推高。

原PO昨（13）日於PTT八卦版指出，最近在找理髮廳，發現很多參考作品都是用電剪兩側推高的髮型，要不然就是平頭，很少看到有中長髮的髮型，直呼「台灣男生到底多愛剪兩側推高的髮型？感覺很像以前學校髮禁，大家都剪一樣。」

疑問曝光，網友也紛紛留言，「台男留中長髮會整理嗎？」、「以前流行日系刺蝟頭啊！現在過氣了」、「以前有很長一段時間很流行日系中長髮啊」、「男生頭髮要有所謂的造型，要有一定長度，然後一定要抓髮蠟，短髮本來就沒有所謂的設計感」、「台男連穿搭都不在意了，怎麼可能對髮型用心啊」、「台灣理髮廳真的是外國人惡夢，我日本朋友來台灣理髮廳都超怕兩邊被推爆」。

也有人認為台灣氣候悶熱，不適合留中長髮，「天氣潮溼，推高比較舒服」、「台灣熱得要死，留髮是白癡嗎？」、「台灣太熱留長髮那種根本自虐」、「又濕又熱中長髮是想變流浪漢？」、「兩側推高清爽」。