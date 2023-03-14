地上藏了一隻青蛙，有找到嗎？一名女網友日前到宜蘭大同鄉山上露營，差點在路邊踩到一隻青蛙，事後她拍照PO上網，讓大批網友看得眼睛都花了，也找不到哪裡有異樣，直到她圈出青蛙的位置，大家才恍然大悟，「真的好明顯，但我真的像瞎了一樣沒看到」。

原PO於11日在臉書「路上觀察學院」PO出一張石頭路的照片，大呼差點踩到某種生物，但網友們卻找到脫窗還找不到是什麼，紛紛投降「我放大找很久還沒看到」、「究竟是什麼？地雷嗎」、「我以為是找蛇」。

原PO公布青蛙位置後，讓網友們大呼原來是在這裡。(網友授權提供)

最後原PO公布答案，是地上有隻青蛙，並圈出所在地點，大家這才看出來，直呼太難了「真的找不到，好厲害的保護色」、「這保護色也太強」、「我看了十五分鐘，原來在那邊」、「還沒找到前，想說到底是在拍什麼，找到後變成『我剛剛眼睛是瞎了喔』」、「我都看到青蛙蛋，卻完全沒發現旁邊的青蛙」。

從照片能看到，青蛙是灰黑色的，像石頭一樣，趴在照片中塑膠袋的上方，由於周遭都是石頭，幾乎完美隱藏在其中，不少網友開玩笑「還好你的腳沒有變成『殺蛙低咖』」、「一個不小心就呱了」。