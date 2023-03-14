林姓男子假裝不識字，藉「問字」名義搭訕國中女生，並加LINE好友後，以「乾爸」自居，瞎掰國外家庭性開放，常見「父女亂倫」情事，不但私訊「想跟妳愛愛」騷擾，還稱他與自己孫女視訊時，孫女會露性器官給他看，甚至拍攝數張千元現鈔與其生殖器合影裸照，欲引誘少女接受他援交或自拍裸照供他觀賞，少女「已讀不回」並憤而報警。台北地檢署依《兒少性剝削防制條例》起訴林男。

檢方調查，林男去年10月21日下午5時，在北市龍山寺捷運站月台，以「問字」名義與身穿國中制服的被害少女攀談，表示欲與少女互加LINE好友，以便日後再詢問類似問題，少女不疑有他，同意與林男互加LINE好友。

但林自10月25日晚間至27日凌晨，以LINE聯絡少女，自稱「乾爸」，稱少女為「乾女兒」，佯稱國外家庭常可見父女性交情形，並傳訊他想跟少女性交或猥褻。

林男甚至提及他跟自己孫女視訊時，孫女均會露出陰唇給他看，要求少女傳裸照給他或與他透過LINE視訊，過程中林男還傳送數張千元大鈔照片，或數張千元大鈔與他生殖器合影的照片給少女。

林男聲稱要給少女紅包、請少女吃飯及改善少女生活環境等藉口，引誘少女接受與他援交，或自拍裸照給他觀賞，但均遭少女「已讀不回」。

少女因不堪林男一再傳送噁心訊息騷擾，向警方報案，警方到林男桃園市蘆竹區住處搜索，查扣林男手機及平板電腦，並將林男移送偵辦。