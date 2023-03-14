LuxyGirls啦啦隊先前做出「一字馬」動作，還上下晃動臀部企圖干擾敵隊球員罰球，引發爭議聲浪，對此，她們在官方instagram表示「公司沒在管」，更強調連球員老婆都不在意，要酸民別多管閒事，沒想到上周再出新招，只見她們趁著敵隊球員罰球時，穿著蓬蓬裙狂搖露出裡頭的丁字褲，果然讓對方分心沒進球，策略再度奏效。

上周六於板橋體育館進行彰化柏力力對上台銀的球賽，只見台銀球員罰球時，Luxygirls其中2位成員穿著蓬蓬裙跳著芭蕾舞「天鵝湖」，接著轉身上下扭動臀部，露出裡頭穿的性感丁字褲，眼見成功干擾敵隊球員罰球，興喜若狂到大叫歡呼，接著，所有成員再次蹲下，除了展露火辣S曲線及大露M字腿，更隨著音樂節奏拚命晃動臀部，畫面曝光後，再次引發網友熱議。

對此，網友評價卻是相當兩極化：「坐在她們後面的男觀眾也被干擾了」、「這樣干擾多做一點」、「zoey跟泡泡真的頂歪」、「這樣的動作放在自己IG或某些特殊網站是蠻好看的....但在體育運動合不合適就自己判斷吧」、「為什麼WBC經典賽台灣啦啦隊大家一致稱讚....但是職籃場邊LuxyGirls卻是不一樣的評價」、「敗壞運動風氣」。

LuxyGirls先前辦起「要不要加裙子」的投票活動，結果揭曉只見過半數的人都支持「不要加裙子」，對此，她們強調：「每個人都有不同的意見，我們無法滿足每一個人，但我們依然要做自己」，甚至大動作反擊：「用下流詞彙留言的酸民，這不過就是你的水準而已，你可以不欣賞不喜歡，特地開假帳號就為了檢討別人，人生到底有多沒事幹多負面，你並沒有比較高尚，World peace」，對於外界酸言酸語毫不在意。