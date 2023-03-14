日本知名AV女優三上悠亞，昨（13）日震撼宣布將AV界引退，讓粉絲相當崩潰。其實三上悠亞起初是從少女偶像團體SKE48Team S出道，當年13歲的她與現在長相差異非常大，如今她當時的素顏舊照再度被翻出，讓許多網友看了驚呼「這是同一人嗎？」

一名網友日前在PPT論壇上分享三上悠亞的素顏照表示，雖有看過三上的片子，但好像沒有看過這樣素顏的她，並提問「素顏的三上悠亞還會是大家心中的老婆嗎？」怎料下方網友竟直接放三上悠亞13歲、15歲的樣子說到「這才是女神的真面目」，可見當時還是少女團體的三上悠亞還使用「鬼頭桃菜」的本名，而她的膚色及樣貌都與現在甜美可人的模樣差非常多。

三上悠亞13歲素顏照被網友翻出。(圖／截圖自PPT）

照片曝光後，許多網友嚇壞「你叫大家的硬碟情何以堪啊…」、「這是同一人？」但仍有粉絲出面力挺「你沒參加過國中同學會？一堆歪的都變超正」、「13歲跟成年後都差很多好嗎」、「女大18變你沒聽過？」

事實上，三上悠亞2015年從AV界出道後，憑藉天使臉孔與魔鬼身材爆紅，被封為「國民AV女優」，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，如今將30歲的她昨（13）日宣布正式引退，她表示，知道會有很多粉絲不捨，但還是決定向粉絲們說明，講到一半她更眼眶泛淚「8年時間真的很長，也很充實」也希望粉絲可以繼續支持她。