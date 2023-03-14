香港男星余文樂2014年創立潮流品牌「MADNESS」，販賣工裝、軍裝等，獨特的魅力讓粉絲願意買單，一度成為排隊名店，未料捲入敏感的政治風波，網店和實體門市都陸續關閉，僅剩官網持續營運。昨（13日）晚間，余文樂突感嘆：「這幾年工作沒什麼成就」，引起關注。

余文樂活躍於影視圈，2005年演出《頭文字D》打開知名度，2016年更因《一念無明》入圍最佳男主角，同時跨足商業領域，2014年創立潮牌MADNESS，將工裝、軍裝成功打進市場，正紅時店面一度要排隊1個多小時。

想不到爆出把港澳台列為國家、「五一」手勢紅色衛衣等爭議，被眾多大陸網友視為力挺反送中，遭到強烈的抵制，即便余文樂緊急道歉、下架並澄清是遭到惡意抹黑，品牌形象仍大傷，淘寶天貓旗艦店今年1月29日自主終止經營，北京實體店也撐不下去，2月25日結束長達7年的營運，推出的5折、7折感謝優惠還飽受網友批評，怒轟毫無誠意、臨走還要坑一筆。

眼見一手打造的品牌陸續關閉，余文樂整個人沒精打采，昨（13日）在IG限動寫道：「Lazy Monday.」接著PO一對子女的照片，有感而發地表示：「這幾年工作沒什麼成就，最大的成就，就是教好他們兩個。我相信我的決定是值得的。」