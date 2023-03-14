傳統24節氣介於驚蟄與春分交替時令，腸病毒好發進入高峰期，大甲李綜合醫院小兒科最近湧進數起腸病毒案例，年紀都是5、6歲幼稚園大班幼童。小兒科主治醫師余秋霖說，新冠疫情影響大部分學童皆戴口罩；最近口罩禁令解除，不少家長忽略勤洗手衛生習慣，易讓病毒從口入染上腸病毒。

余秋霖指出，門診中染腸病毒的幼童案例，是家長忙於工作疏忽把小朋友送到幼稚園，老師量體溫後才發現學童發燒，家長帶到門診治療經過檢查，才發現幼童嘴巴內已經出現潰瘍，確認罹患腸病毒；給予治療後已經康復，還好沒有併發重症引起腦炎。

腸病毒感染途徑，分成腸胃道、呼吸道、接觸患者皮膚水泡的異體、孕婦分娩過程中感染腸病毒。通常腸病毒症狀出現後一週內傳染力最高，染病後2至10天後才會出現症狀；典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒病程大約7到10天，極少數個案恐發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、肺炎等併發症。

「酒精殺不死腸病毒，一定要用肥皂勤洗手。」余秋霖指出，腸病毒傳染力強，在新冠疫情期間，大家養成戴口罩且隨身攜帶酒精消毒；但酒精並不能殺死腸病毒，一定要用肥皂、洗手乳勤洗手才能有效殺死腸病毒，環境也要用漂白水消毒。特別在口罩禁令解封後，更要注意個人衛生習慣，家長要隨時提醒孩子。

余秋霖強調，過去近三年台灣在新冠疫情下度過，大家習慣戴口罩、噴酒精、勤洗手，現在年紀2、3歲的小孩，在疫情下長大，長期處在戴口罩的生活環境，接觸到病毒量相對較少；但在口罩令逐漸解封後，雖孩子很難立刻改變戴口罩習慣；家長該如何提醒小孩勤洗手，減少病從口入的機會，是目前重要的課題。