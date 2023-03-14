金門烈嶼守備隊二膽陳姓上兵離營動機卻啟人疑竇。昨(13日)退輔會主委馮世寬提出陰謀論，懷疑這一連串事件都是設好的計畫性作為，但他強調，未獲正確消息前，他暫時保留。但立委陳玉珍也在政論節目上語帶玄機表示，「如果」他是自己想去，他會想要回來嗎？不過，根據陳員最後身影是在上午7時30分左右被拍到，對照陳玉珍所說在9時30分左右就被救起，陳員只游不到2小時就巧合被救起，動機啟人疑竇。

馮世寬昨天上午在記者會表示，他個人認為這是一個事件，從當初日媒的誤導報導到不斷有事件發生，他個人警覺都是計畫性作為，他認為這個兵游泳過去的可能性不大，但他也強調，未獲正確消息前，他只保留到這裡。

未料昨晚陳玉珍也在政節目上說，這是3月9日清晨發生的，「我得到的訊息是9點多大陸就救起來了，我們國安系統知道這件事情，大概在9日、10日左右就知道了！官方說法當然要透過海巡去聯絡對方，陸委會在10日應該也知道了」。

趙少康問陳姓上兵在二膽有無被長官或同儕欺負？陳玉珍說，他的家人都說228連假回去，都很正常，也沒有相處不好，真的都沒有。「這件事我們也覺得很奇怪，我跟他家人也討論很久，家人也不能理解為什麼，他就是比較宅一點而已」。

陳玉珍最後問，他真的想要回來嗎？他如果想去，「如果」、「因為我不知道」，如果他是自己想去，他會想要回來嗎？

馮世寬與陳玉珍的質疑，似乎隱含著弦外之音且不謀而合，但這個謎團，只能等到陳姓上兵回台後才會真相大白。