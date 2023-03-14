矽谷銀行母公司SVB Financial在增資失敗後於上周五突然宣告倒閉，讓投資人擔心聯準會去年大幅升息也給其他銀行帶來風險。現在市場普遍認為美國央行的升息立場可能變得不那麼激進，2年期美國公債殖利率暴跌，美元亦走跌。

部分投資人認為，聯準會下周的利率決議，還將取決於本周公布的通膨數據。美國將在周二公布2月消費者物價指數（CPI），生產者價格指數（PPI）於周三出爐。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）上漲6.94%，收在26.52點，盤中一度急升24.2%，觸及30.81點，為去年10月以來首次突破30大關

操盤手現在普遍押注聯準會3月升息25個基點，並認為央行維持利率不變的可能性為44.4%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.31：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.63：1。

標普500指數成分股有1檔創下52周新高、48檔創新低。那斯達克指數有29檔創新高、526檔創新低。

★主要指數

道瓊指數跌90.50點或0.28%，收31,819.14點。

標普500指數跌5.83點或0.15%，收3,855.76點。

那斯達克指數漲49.96點或0.45%，收11,188.84點。

費城半導體指數跌2.22點或0.08%，收2,921.70點。

★類股

標普500指數11大類股，具防禦性的公用事業股漲1.54%，漲幅僅次於對利率走向敏感的房地產股（漲1.61%）。同樣容易受利率影響的科技股亦走高，終場漲0.55%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲1.14%，收在6,838.33點。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲1.33%，微軟漲2.14%，亞馬遜漲1.87%，Alphabet漲0.53%，特斯拉漲0.60%，Meta漲0.77%，網飛漲0.26%。

道瓊指數成分股，安進（Amgen）漲2.33%，漲幅領先，其次為微軟漲2.14%。美國運通跌4.87%，跌幅最大；其次為高盛跌3.71%。

主要晶片股方面，德州儀器漲1.31%，應用材料漲1.27%，輝達持平，恩智浦跌0.07%，高通跌0.66%，超微跌0.80%，英特爾跌0.99%，美光跌1.88%。

★消息

美國拜登總統承諾，將採取一切必要措施化解銀行系統面臨的威脅。

對利率動向敏感的美國2年期公債殖利率跌破4%大關，盤中崩跌59.74個基點，最低跌至3.9889%，並創下去年10月來新低。10年期債息一度跌28.68個基點，報3.4119%。

美元指數尾盤下挫0.6%，盤中一度跌1.05%，報103.48。

周一歐洲股市普遍重挫，泛歐STOXX 600指數終場大跌2.42%，收在442.80點，儘管匯豐銀行同意以1英鎊的象徵性價格收購矽谷銀行英國分行，使儲戶的存款獲得保障。受美國矽谷銀行倒閉事件影響，歐洲銀行股重挫5.65%，創下2022年3月4日以來最大單日跌幅。匯豐銀行跌3.95%，德國商業銀行（Commerzbank）跌約12%，瑞士信貸跌9.4%。

以市值計全球最大加密貨幣比特幣一度大漲16.2%，漲破2.45萬美元，創下去年11月以來最大漲幅。

周一布蘭特期油收跌2.43%，為每桶80.77美元，盤中一度大跌5.36%，報78.34美元，失守80美元大關，並創下1月初以來新低。紐約期油收跌2.45%，報每桶74.8美元，盤中一度觸及去年12月以來新低。