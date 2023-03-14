Orion Advisor Solutions資訊長Timothy Holland表示，如果我們的消費者物價指數（CPI）和生產者價格指數（PPI）意外地糟，聯準會將發現自己處境艱難。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo 表示，市場現在預期聯準會本月可能不會升息，他們可能會進入暫停期。

數據和分析公司OANDA資深市場分析師Edward Moya表示，聯準會有許多決策官員內心都是鴿派，但我預期即將公布的數據將顯示通膨壓力仍大，這將使聯準會面臨的情況更復雜。

Truist Securities分析師表示，美國政府採取緊急措施後，銀行業的系統性風險可望下降，但由於經營環境日益困難，地區和社區銀行未來的獲利能力恐將轉弱。

★焦點股

矽谷銀行的同業、同樣已經遭監管機構關閉和接管的Signature Bank停止交易，那斯達克交易所表示，這個情況會一直持續到交易所對資訊申報的要求完全獲得滿足。

第一共和銀行（First Republic Bank）崩跌61.83%，收在31.21美元，該區域性銀行找到新資金挹注的消息未能安撫投資人的不安情緒。其他區域性銀行Western Alliance Bancorp和PacWest Bancorp分別跌47.06%和21.05%。這幾檔銀行股盤中數度觸發熔斷而暫停交易。

嘉信理財集團（Charles Schwab）在恢復交易後重挫11.56%，令標普500指數承壓。該金融服務公司公布2月平均保證金餘額下降 28%，客戶總資產下降4%。

摩根大通、花旗集團和富國銀行等美國大型銀行股亦下跌。標普銀行股指數重挫7%，創下2020年6月11日以來的最大跌幅。

輝瑞漲1.19%，該製藥大廠宣布以近430億美元收購美國生技公司Seagen Inc。

★台股ADR

台積電ADR漲0.56%，收87.74美元，換算台股價格為537.86元。

聯電ADR漲0.84%，收8.40美元，換算台股價格為51.49元。

日月光ADR漲1.52%，收7.33美元，換算台股價格為112.34元。

中華電信ADR漲1.41%，收38.80美元，換算台股價格為118.93元。