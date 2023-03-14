在一份近日所公布的縣市首長網路好感度報告中，非六都首長好感度前三名分別為彰化縣長王惠美、基隆市長謝國樑與南投縣長許淑華。對此，粉專「政客爽」表示，他認為其中最值得去談論的是謝國樑，因面對民進黨的大規模攻擊，他的好感度依然很高，說明了會做事，不用怕抹黑，「是金子早晚會發光」。

根據《匯流新聞網》與諾客網科大數據公司合作製作，在6日所公布的最新22縣市首長好感度排名顯示，王惠美的好感度最高，為77.7%，排名第二的謝國樑好感度63.1%，略高於第三名的台中市長盧秀燕的62.0%。而許淑華的好感度為53.4%，在非六都首長的排名中，好感度為第三名。

針對這份報告，「政客爽」今（14）日在臉書發文首先提到，雖然民進黨在去年九合一大選大敗，但嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米網路好感度沒有到前三，這件事民進黨應該要好好檢討，畢竟在南部是民進黨的鐵票倉。

「政客爽」認為，在國民黨非六都首長中，最值得談的是基隆市長謝國樑，因為從他上任之後，民進黨幾乎全黨一起打基隆，想把他抹黑成丑角。結果在網路好感度上，謝國樑仍然高居第二名，事實證明，這種同溫層的「自嗨」，根本影響不了基隆人本身的看法，「大概民進黨還沒輸夠吧？」

最後，「政客爽」表示，會做事，不用怕抹黑，是金子早晚會發光，他希望台灣的政治能越來越好，人民都能分得清楚誰在惡意帶風向。