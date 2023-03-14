會稽掩埋場又燒了 這6所國中小要戴口罩

會稽掩埋場又燒了！桃園市虎頭山凌晨發生火燒山，火光直衝天際且伴隨大量濃煙，消防隊獲報到場發現是垃圾掩埋場遭祝融，燃燒面積達1000平方公尺，派出38車、104名消防人員搶救，火勢在4時38分控制，起火原因有待調查。環保局也到場監控空汙，並通知鄰近6所國中小學戴口罩、減少戶外活動。

桃園市消防局指揮中心今天凌晨1點多獲報，虎頭山地區疑發生火燒山，轄區大有消防分隊到場，發現是桃園區成功路三段1055號的會稽掩埋場起火，場內堆置的廢棄物全面燃燒，大量火光伴隨陣陣黑煙直衝天際。

消防隊立刻拉出多條水線全力灌救，總共出動38車、104名打火弟兄撲救火勢，但因垃圾加速燃燒，搶救困難，燃燒面積達1000平方公尺，直到4時38分順利控制火勢，無延燒風險，所幸也沒人受傷、受困，實際起火原因仍待消防局火調人員鑑識調查。

掩埋場失火，也造成附近空氣瀰漫濃烈惡臭，市府環境保護局第一時間派員至現場應變，並通知行政院環境保護署環境技術小組到場進行空氣品質監測，考量事故發生地點鄰近處有 大有國小、大有國中、大業國小、會稽國中、會稽國小、快樂國小等6所國中小學，已於上午6點通知校方提醒學生白天上學途中及上課期間戴上口罩、並減少戶外活動，以維護學生健康。

環保局指出，雖然監測數據低於汙染標準，對人體無明顯影響，仍通知附近忠義、寶山、寶民、汴洲、春日、福元、大業、三元、會稽、檜樂、大有、大興等12個里里長，建議鄰近居民減少戶外活動，若有需要外出活動，戴上口罩，以維護自身健康。