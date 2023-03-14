「福建」艦最新畫面來了！水線上方排煙管附近出現明顯的「燻黑」痕跡

在最新報導傳出，解放軍第3艘航母「福建」艦似乎已在測試輔助動力系統後，分析家周一說，它的繫泊試驗進展順利，可望今年稍後首航。

據中方官媒《環球時報》13日報導，央視周一播出在「福建」艦上專訪某部門長張川黔的影片，他說：「作為我國首艘配置電磁彈射和阻攔裝置的航母艦員，我們錨定建軍百年奮鬥目標，全面加強練兵備戰，做到召之即來、來之能戰、戰之必勝。」

央視近拍的最新影片顯示，「福建」艦水線上方的排煙管附近，出現了明顯的「燻黑」痕跡，而這痕跡垂直向上延伸，一直到左舷甲板下方。分析家認為，這些痕跡顯示，輔助動力系統可能已在運作。

而中國軍事專家兼電視評論員宋忠平指出，輔助動力系統能為某些子系統提供電力，相關測試很可能是繫泊試驗的一部分。他說，相關實驗通常包括管線測試。當去年6月17日8萬噸的「福建」艦下水時，央視就報導，它會展開繫泊試驗和海試。宋忠平說，從相關跡象看來，「福建」艦的繫泊試驗很順利。

等所有的子系統在繫泊試驗中都通過測試後，就能展開海試，檢測推進、通訊和導航系統等。福建艦副艦長錢樹民1月接受央視採訪時說，2023年將「全面抓好以試驗試航為中心的各項工作，為實現建軍百年奮鬥目標貢獻力量」。

另一方面，中方海軍還有兩艘現役航母，其中「遼寧」艦正在接受例行維修，而「山東」艦繼去年獲得戰備訓練認證後，如今正準備展開遠海訓練。