60歲女星楊紫瓊昨(13日)憑《媽的多重宇宙》獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎，也是奧斯卡史上第一位亞裔影后，而這部片從去年起就得獎無數，據知片中關繼威的角色本來要請成龍演出，因他拒絕而錯失了許多大獎。先前楊紫瓊受訪時就透露，得知電影大獲好評後，成龍曾傳訊息恭喜他，楊紫瓊則調侃說：「你虧大了，兄弟」，更表示自己大概是少數敢當面罵成龍大男人主義的人，「他知道我真的會踢他屁股」。

根據港媒報導，楊紫瓊出身於霹靂怡保一個富裕家庭，祖父楊錦坤1930年代在當地創巴士公司，被封為「大馬交通之父」，父親後來則成為律師，嚮往演藝圈的楊紫瓊沒有選擇接下家業，而是接連參選了「馬來西亞小姐」比賽，和位於墨爾本舉行的「Moomba小姐」，之後順利出道，並以女打仔形象走紅。

《媽的多重宇宙》中關繼威（右）的角色本來要請成龍演出。（圖／達志影像）

縱橫演藝圈多年，楊紫瓊與許多大明星都是至交，包括2003年過世的梅艷芳，當年喪禮上，楊紫瓊更是梅艷芳靈柩的8位扶靈人之一。而楊紫瓊和成龍相識40多年，1992年合拍《警察故事3》，一人負責跳車頂、一人便去跳大廈屋頂，誰也不讓誰，過去，楊紫瓊接受《Late Show with David Letterman》訪問時，談到與成龍的友情，她用「Male Chauvinist Pig」（大男人沙豬主義）形容成龍，因為成龍曾認為女人就應該待在家中廚房，楊紫瓊笑說：「當他（成龍）的面我也敢這麼說，因為我是少數讓他心服口服的人，他知道我真的敢踢他屁股」。

《媽的多重宇宙》開拍前，劇組曾詢問成龍願不願意飾演關繼威的角色，但被他回絕，未料《媽的多重宇宙》大獲全勝，成龍曾發短訊給楊紫瓊，說：「恭喜你的作品，你知道你的導演有先來找我嗎？」楊紫瓊則不改帥氣本性回嗆：「是啊兄弟我知道，而你虧大了，謝謝你兄弟」。而據《Time》報導，昨楊紫瓊參加典禮時，她的家人也在馬來西亞盛裝出席聚會，一同等待得獎結果，等知道楊紫瓊獲獎，全家都歡聲雷動，連她84歲的母親譚慧珍也開心落淚，直說：「我知道她一定會贏（這個獎）」。