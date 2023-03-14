陸軍金門二膽防區26歲陳姓上兵9日失蹤，國民黨立委陳玉珍證實他游往大陸被對岸海警救起。陳玉珍透露，該上兵在失蹤前2天，有長官到二膽島上，他還做甜點且還做得不錯，且228連假回家時也都很正常，因此家人也不能理解為什麼，「他就是比較宅而已」。

陳玉珍昨(13)日在政論節目《少康戰情室》中指出，該上兵失蹤前2天，有長官到二膽島上，當時該上兵還做了甜點，還做得不錯。至於他在二膽是否有被長官或同儕欺負，陳玉珍表示，他家人說228連假回家時都很正常，也沒有說相處不好，因此發生此事，大家都覺得很奇怪，家人也不能理解為什麼，並透露該上兵就是比較宅。陳玉珍強調，家屬比較關心的是人目前好不好，阿嬤非常擔心。

陳玉珍也提到，包括指揮官、副指揮官、政戰主任、金防部以及整個島上阿兵哥弟兄，幫忙找失蹤的上兵，讓其父親非常感謝，也覺得很不好意思，因此一直在推敲原因。

對於立委王定宇說要透過金門協議來溝通，把上兵遣返，陳玉珍透露，民進黨在2016年把紅十字會專法廢掉，以前紅十字會有點代表官方性質，做溝通性質，但民進黨卻把它廢掉，如今有需要，才說要紅十字會趕快去幫忙。陳玉珍強調，兩岸之間的溝通管道，事實上是需要建立。