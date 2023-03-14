43歲大陸女星秦嵐因2018年演出古裝劇《延禧攻略》富察皇后一角，而被封為「最美皇后」，演藝事業也因此登上顛峰，人氣超旺，而私下的感情生活也備受關注，日前被拍到與小10歲男星魏大勛甜蜜約會，掀起網友熱烈討論，但兩人始終沒有對外回應戀情。不過，秦嵐在13日錄製節目時，竟在後台「公開發糖」，網友看到影片後再度引發熱議也意外登上熱搜。

由愛奇藝製作的節目《喜歡你我也是》第4季在13日公開現場的後台影片，只見秦嵐穿著一件白色的披肩上衣搭配俐落黑褲，頂著一頭俏麗短髮，手中拿著糖果，面露笑容的不斷向現場工作人員發糖吃，就連一旁經過的演員張雲龍也拿到了糖果，而這15秒的影片竟意外吸引超過67萬人觀看，一舉登上熱搜，不少網友都以為她是與魏大勛「官宣撒糖」，沒想到是真的發糖，讓網友們紛紛表示「姊姊，我想吃糖」、「好了在座的各位，糖都給你們，姊姊給我就好」、「我也要糖糖」、「還以為她跟魏大勛公開了」、「看得好羨慕」、「何時才要跟魏大勛公開撒糖呀？」、「糖跟姊姊都是我的」、「姊姊的笑比糖還甜」。

事實上，秦嵐日前被大陸狗仔多次捕捉與男星魏大勛一同出雙入對，還到飯店開房並外出約會，魏大勛甚至還貼心地替秦嵐拿包包，互動相當親密，即使兩人到目前都沒有對外回應戀情，但秦嵐過去曾說過不排斥姊弟戀的影片也被挖出，如今看來她會談姊弟戀早有端倪，網友們也紛紛敲碗要兩人公開戀情。