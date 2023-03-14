澎湃新聞14日報導，浙江省杭州市服務業受疫情影響，去年住宿餐飲業下降2.7％，為刺激消費，「杭州發布」13日公告，杭州市城管局進一步放寬審批條件，在52個智慧商圈、商業特色街、夜間經濟聚集示範區等加大對商業外擺（路邊攤）、戶外文化商業活動（戶外促銷）等支持力度。

據指出，去年杭州實現服務業增加值1兆2787億元（人民幣，下同），增長2.0％，其中批發和零售業增加值增長4.1％，住宿餐飲業增加值下降2.7％，降幅比上半年收窄4.0個百分點。

去年6月，杭州發布穩住經濟一攬子政策措施的實施方案，提出放寬審批條件，推進商業街區輕餐飲等商業外擺政策的實施，允許商業街區商家經報備後外擺。此次，當地在場地、業態、時間方面放寬了對相關區域外擺經營的限制。

區域內一樓門店設置外擺，在不影響行人通行、消防安全和不占用公共設施、綠地的前提下，步行街區可不限門面區域，適當占用公共空間；除燒烤等重油煙的外，允許傳統餐飲商家設顧客臨時等候區、就餐坐席等外擺。外擺設置時間放寬至24小時，住宅和其他雜訊敏感建築區周邊原則上不超過22時。

加強柔性執法，按首違不罰、輕微不罰的原則，對外擺輕微違法行為以宣傳勸導、自主整改為主，對及時整改到位的原則上不處罰。

對戶外促銷活動的審批，將同一場地舉辦活動的時間延長至每月累計不超過20天，五一、大陸十一國慶、元旦、春節等可酌情延長。對符合條件申請戶外文化商業活動的即接即辦、線上聯審，提高效率。

為完善配套服務，城管將增加和優化商圈、商業特色街等周邊道路車位，完善公共自行車、共用單車車位布點；在大型戶外文化商業活動期間設臨時性停車位；加大區域道路、公廁等的保潔力度，垃圾日產日清、人走場淨。