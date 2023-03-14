打呼是常見的問題，耳鼻喉科醫師劉承信在其個人網站表示，打呼除了會影響枕邊人的睡眠品質、打呼者的社交以外，更會影響打呼者的健康，例如頸動脈粥狀硬化相關的血管疾病、中風等。他建議，有此困擾者可做5種口腔運動來降低打呼頻率與次數。

劉承信表示，睡覺時打呼是每個人都有的經驗，特別在感冒時、過度疲累時、喝酒時，都很可能發生，將近一半的男性與3成的女性都有「習慣性打呼打鼾」的困擾。

他表示，打呼是由於睡覺時呼吸造成上呼吸道軟組織的震動，而產生的聲音，容易發生在上呼吸道狹窄的病人，因此肥胖、鼻塞、鼻肉肥厚與鼻中隔彎曲、甲狀腺低下、扁桃腺或腺樣體肥大、顱顏結構異常，都會造成上呼吸道狹窄、產生打鼾。

●呼吸需要過5關 鼻肉大軟顎長舌根厚阻塞最常見

他表示，空氣從外面進到肺部被身體呼吸利用，需要「過五關斬六將」經過層層關卡。這些「關卡」一旦狹窄，當空氣通過的時候就會產生震盪。這五關包括鼻子、軟顎、扁桃腺、舌根、喉及氣管區域，這些關卡一旦發生狹窄，空氣通過時就會產稱震動聲，因此形成打呼聲。

●打呼與頸動脈粥狀硬化、中風有關 3種情況盡早治療

劉承信表示，打呼除了影響枕邊人的睡眠品質、影響社交外，打呼本身也會危害健康，已有不少研究顯示與「頸動脈粥狀硬化」相關的血管疾病、中風等有所關聯。

他表示，打呼很常見，但若有3種情況即應積極處理，包括1. 合併睡眠呼吸中止症或是鼻塞；2. 已影響到睡眠品質、專注力、工作學習表現；3. 已影響枕邊人的睡眠品質。

●治療打呼有3步驟：

第1步：生活調整

包括減重、側睡、戒菸酒、口腔運動，也可使用止鼾枕頭，對姿勢性打鼾可達一定的控制。至於口腔肌肉運動（例如舌尖向上、舌頭後捲、說A音、吹管樂、細管徑吸吮），可進行8分鐘、15分鐘甚至30分鐘的，以增強舌頭與軟齶的張力。

第2步：鼻阻塞治療

打呼者多半有鼻塞問題，若有鼻塞可鼻沖洗、口服藥物、鼻噴劑、鼻撐開器、鼻部相關手術。

第3步：配戴式裝置

例如止鼾牙套、連續性正壓呼吸器、下頷骨矯正、尺弓擴張。這些進階的器具使用都可以再減少打鼾甚至睡眠呼吸中止症。

第4步：介入性治療

若保守治療無效後，可考慮懸雍顎弓成型術、雷射懸雍顎成型術、軟顎無線射頻(電波)手術、軟顎植入物手術、舌根手術、下頷骨矯正、雷射止鼾等。