針對媒體質疑廉政署中部地區調查組現址被畫入中興大學南投校區，違反「軍警檢調不入校園」原則；廉政署14日說明，這是配合行政院國家發展委員會主政中興新村活化政策進行辦公廳舍搬遷，考量偵查業務不宜在校內辦理，規畫將興大所提供校內舊園藝系館作為行政區域，校外的興大一村作為偵查區域，作為區隔，以免發生偵查進入校園的疑慮。

廉政署表示，國發會處理中興新村活化政策，規劃國立中興大學進駐中興新村南核心區域，原位處南核心區域之機關須遷移至北核心；廉政署中調組因位於南核心，故配合政策進行搬遷。

原本國發會規劃遷移至交通部交通事業管理小組，因交通事業管理小組屬歷史建築，整修困難，無法配合國發會規劃之搬遷期程。行政院去年8月15日召開「研商國立中興大學南投校區進駐規劃及機關配合搬遷時程會議」，會議中興大校長薛富盛主動表示，該校可以提供舊有廳舍與廉政署使用，經會議主席裁示請廉政署仍以今年2月如期搬遷之前提進行相關規劃，並優先考量使用國立中興大學提供之「舊園藝系館」及「興大一村」等空間作為搬遷地點。

廉政署考量偵查業務不宜在校內辦理，故經審慎考量並規畫將興大所提供校內之舊園藝系館作為行政業務區域，校外之興大一村作為偵查業務區域，兩地區隔，以免偵查進入校園之疑慮，並兼顧當事人權益。

廉政署澄清，該署係配合國發會主政中興新村活化之政策目標進行辦公廳舍搬遷，並無媒體所指疑慮之情事。