繼美國矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，第一共和銀行（First Republic Bank）也爆出流動性危機，衝擊股價收盤暴跌61.83%，歐洲大型投資機構亦無法倖免，瑞典最大的養老基金Alecta對這3家銀行共投資218億瑞典克朗（折合約台幣623億），週一早上召開緊急會議。

根據美國財經媒體報導，Alecta是矽谷銀行第4大股東，同時也是Signature bank第6大股東，這兩家銀行都因倒閉被美國監管機構接管，雪上加霜的是，Alecta還是第一共和國銀行第5大股東。

Alecta發言人Jacob Lapidus表示，Alecta過去6年對上述3家銀行共投資218億瑞典克朗，週一被瑞典銀行監管機構傳喚。

Alecta於1917年成立，管理瑞典260萬私人儲戶資金、約1.2兆瑞典克朗（折合約3.43兆元台幣）的資產。該養老基金強調，2022年底償付能力比率為218％，在美國的銀行投資，並不會影響他們的償付能力比率。