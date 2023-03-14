台灣猛將張育成獲選A組預賽MVP，大聯盟youtube頻道特別剪輯了張育成在中華隊打擊與守備的精采鏡頭，長達5分鐘的影片標題為「Yu Chang is HIM!」向全世界的棒球迷展示張育成的勇猛。先前在大聯盟官網已經有2分半鐘的張育成打擊精彩剪輯。

美國主播也提到，張育成原先是婉拒參賽的，球迷在網路不斷拱他回來，他才改變了主意。從「逃兵」、二兵、六星上將一路被叫成「國防部長」，當初拱他參賽以及急著罵他逃兵的那些網友可能也幫上了一點忙，促使張育成表態。

結果證明這是張育成最正確的決定，與其在紅襪隊春訓打那些有一場沒一場的比賽，還不如在經典賽隔海展示自己的力量。事實上本屆有好幾位紅襪球員到各個國家參加經典賽，總教練柯拉（Alex Cora）也對此抱持肯定。

張育成13日領取MVP獎座之後說：「真的很榮幸拿到這個獎項，其實這個獎項不是屬於自己的，而是屬於我們所有團隊的，因為有他們的力量，才有辦法得到這個獎項，真的很感謝這次的團隊，你們都辛苦了。」如果沒有隊友幫張育成攻佔滿壘，也就沒有對荷蘭那支滿貫轟了。