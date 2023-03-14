雲豹能源今年營收3大成長動能包括儲能、太陽光電以及水處理。除台南北門128MW漁電共生案場已先完成併網108MW，預計今年全數併網，今年規劃建置三座全台單一最大(100MW)儲能案場，預計於2023年及2024年陸續完工共300MW，將佔台灣2025年儲能容量目標30%，工程款合計破百億。

雲豹能源成立於2016年，資本額為11.27億元，早期專注於太陽光電，自2021年成功轉型為再生能源整合型平台服務商。旗下事業包含太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等，並整合再生能源上下游產業鏈，打造一條龍完整服務。

雲豹能源2022年全年度合併自結營收63億元，歸屬母公司淨利4.53億元，每股純益4.03元，營收及獲利都創新高。

雲豹能源(6869)認為，目前原物料、運價已由高檔滑落維持穩定，總經理趙書閔預期今年度營收及獲利皆可望優於去年，也喊出3年內營收肯定要破百億元。