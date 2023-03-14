周一泛歐Stoxx 600指數收盤下跌10.96點或2.42%，為442.8點。銀行股、保險股、能源股皆受到首當其衝的賣壓。

銀行股下跌5.8%，並創下自去年初俄烏戰爭爆發以來，最糟糕的連兩日拋售。

面對矽谷銀行(SVB)崩盤的局面，人們對銀行業的資產負債表的韌性感到擔憂，投資人也感到不安。

Hargreaves Lansdown分析師說：「投資人被過去幾天的事情嚇壞了，正屏息等待和觀察金融業的衝擊是否會蔓延擴大，造成其它新的問題」。

廣泛的避險措施，讓瑞信股價大跌9.6%，報2.26瑞朗，再創歷史新低。

德國商業銀行跌12.7；法國興業銀行和西班牙Sabadell銀行分別下跌6.2%和11.4%。

匯豐銀行以1英鎊的價錢收購矽谷銀行英國分行，以拯救該家科技新創的重要銀行；受此影響，匯豐股價跌4.1%，報568英鎊。

然而美國銀行的倒閉，對於歐元區銀行造成的影響有限。穆迪投資服務公司指出，歐洲銀行不大可能受到債券投資組合虧損的衝擊。

摩根士丹利分析師說，歐洲銀行業資產負債表的強勁流動性，應該可以避免任何債券投資組合的被迫賣出或出售。

同時之間，聯準會和美財政部宣布一系列穩定銀行系統的措施，並表示，矽谷銀行的儲戶在周一就可以動用他們的存款。

金融界的壓力也引起人們的預期，認為聯準會激進的收緊貨幣政策將會有所放緩。目前投資人認為下周聯準會有68%的機率會升息25基點，而此前則認為升息50基點的機率較大。

高盛並預期，聯準會將不會再有升息動作。

由於油價下跌，殼牌石油、BP、道爾達(Total)皆下跌在4%至5%之間。

法國賽諾菲(Sanofi)在宣布計畫以29億美元收購Provention生物之後，股價下跌1.7%。