29歲知名大陸女星孫怡以電視劇《羋月傳》一炮而紅，去年與男星董子健無預警官宣離婚，外界本以為孫怡需要許多時間療傷，沒想到她繼續專心於演藝工作，還開千萬名車載閨密出遊，日子過得相當充實。近日，她與一線男星黃子韜宣傳新劇《春日暖陽》，要求對方給她「一根胸毛」，笑翻不少網友。

前陣子一線明星黃子韜曬健身自拍，本來是想展示自己的肌肉，但眼尖的網友發現黃子韜的胸毛相當搶鏡，甚至被批評像中年大叔，不過本人對此並不在意，繼續運動健身，曬出養眼照寵粉。但是，「黃子韜的胸毛」還是成為了一個網路哏。

昨晚的直播裡，孫怡向黃子韜要簽名照，結果黃子韜說自己只有胸毛，孫怡立刻俏皮回話：「那你給我一根唄。」此話一出，網友瞬間爆笑，沒想到大明星也這麼會玩哏，大家紛紛笑稱「胸毛哏」恐怕一時半會兒是很難翻篇了，還得流行一段時間。

其實，孫怡和黃子韜關係不錯，最近更是合作了《春日暖陽》，該劇講述紅極一時的流量明星，在老戲骨的帶領下，克服浮躁和名利誘惑，歷經坎坷，最終成為一名專業文藝工作者的故事。

孫怡和黃子韜在劇中飾演歡喜冤家，孫怡飾演的「丁沫沫」剛開始只是認為他只是長的帥而已，後來倆人才情投意合。兩人都算是年輕演員裡的演技派，此劇才剛釋出預告，已經引起許多影迷粉絲的期待。