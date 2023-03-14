經濟部長王美花昨（13）日赴立法院經濟委員會討論水電議題，有立委呼籲4月先不漲電價，但王卻說「台電也要站得住不能倒」，未同意暫緩調漲；而近日南部發生旱災，水費低廉及水價結構不同的議題也再度被提出檢討，王承諾會在2個月內提出檢討報告，讓網友擔心電費及水費恐都將調漲。

國民黨立委楊瓊瓔昨指出，目前通膨已相當嚴重，若再調漲電價會讓民眾生活更痛苦，且立院也有在前瞻計畫中支持台電經費，希望此次電價能先凍漲，不過王美花表示「台電也要站得住不能倒」，未答應凍漲的提議，將待電價審議委員會於本月底做出決定。

此外，有多名立委針對缺水問題討論，提到台灣水費低廉，不利於高耗水用戶節水，且北水與台水的收費標準不一，即使今年已推出耗水費但仍有落差，導致台水連年虧損；王美花承諾在2個月內提出檢討報告，並強調耗水費2月剛上路，後續將比較數據變化等，再針對水價機制進行檢討。

王美花的一席話，引起PTT網友討論，大部分網友都擔心電價、水價恐均調漲，說「水電雙漲囉」、「以前罵油電雙漲，現在呢」、「逼台電虧錢補貼光電綠電，搞到要破產，現在還敢漲價」、「EE是不是覺得金孫選的太輕鬆，瘋狂加難度耶」、「賴：我明年還要選」，還有不少網友反串調侃「經濟這麼好，繳不起是你不努力」。