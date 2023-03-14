自稱「老濕姬」的YouTuber米砂（Misa）曾監製成人版《鮑魚遊戲》而紅到海外，過去也不諱言月收「跟追蹤數差不多」，意指67萬，震撼外界。不過，她的YouTube頻道已2個月未更新，原來米砂決定不做網紅，轉換新的跑道。

米砂昨（13日）在IG發文宣布：「我不做網紅了」，她強調並不是受打擊而做出這個決定，純粹是轉換跑道，專注於現階段的目標，才沒有更新頻道和做影片，「對我來說網紅就是一個階段的嘗試和經驗，也是很好的體驗，我也沒想過這麼多人會認識我+看我的影片，由衷感謝大家。」

米砂坦言去年萌生新的目標，現在一直朝著這個方向前進，大家不需要擔心她是否消失或過世；不過，米砂表示不一定永遠不當網紅，未來有機會還是會上傳有趣的影片到YouTube頻道，或是發廢文、小漫畫連載。

米砂婚前的作風走大尺度路線，積極地投入成人影視產業，代表作《鮑魚遊戲》上線後造成轟動，吸金約300萬，當時她還入手要價約200萬的紅色特斯拉，展現過人的「鈔能力」；面對網友好奇她的月收入，米砂大方地回應：「跟追蹤數差不多吧！」當時IG追蹤數為67萬，間接透露月薪超越普通上班族的年薪，令人自嘆不如。