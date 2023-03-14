新北一名朱姓女子婚前同時與戴姓女子及陳姓女室友交往，和戴女結婚後，2人簽下協議書保證不會出軌，但朱女卻稱因租屋合約未到期，要與室友陳女繼續同住，私下仍維持三角戀關係，結果被戴女抓包2人婚外情；法官判陳女侵害戴女配偶權，應賠償正宮20萬元。

據判決書指出，戴女主張與朱女結婚，婚後2人並未開啟同居生活，因朱女希望等房屋租約到期再搬離，所以繼續與陳女當室友，為使戴女放心，陳女曾表示2人僅是室友，並無任何感情關係。

婚後戴女與朱女更簽立協議書，除保證不會違反婚姻忠誠義務，並同意戴女得隨時登入她的通訊軟體觀看內容。怎料2020年5月間，戴女查看朱女LINE通訊軟體內容，發現對方竟與陳女相互暱稱「寶寶」、「比比」並互傳親密對話、親密照片，2人互動甚為親密、頻繁，顯已逾越一般社會通念所能容忍之普通朋友間社交互動程度。

戴女指控陳女明知對方已婚，並於朱女表示要結束關係時，仍不斷稱「我愛你」、「如果你不是已婚，我們早就快樂的持續同居生活」等語，故意破壞她們的婚姻，侵害她的配偶權，氣得向陳女提告求償120萬元。

法庭審理時，陳女辯稱朱女結婚前，2人本就在交往，從未分手過，怎料對方突然結婚，且並未事前告知她，婚後更稱自己並無意結婚，是遭戴女逼迫才登記，自己才選擇相信朱女。

而朱女則出庭證稱，自己是先跟戴女交往，才和陳女交往的，婚前就是這樣的三角關係，後來她選擇跟戴女結婚，與陳女是婚外情，戀愛中一直持續這樣的關係，並要求這段關係要保持很低調，自己沒有說是假結婚。

法官勘驗2人對話紀錄，發現陳女曾傳訊：「脫光光等你」、「快點對我壞壞貼圖」、「想著晚上怎麼強你」，朱女則回覆：「晚上一定要來個幾下」、「願意為你效勞」、「想抱抱你」等語，足見2人確有以言語或文字為性暗示或示愛等，涉及情愛或性意涵之行為，已足以動搖戴女與朱女間婚姻關係，已侵害戴女配偶權，判陳女需賠償20萬元。