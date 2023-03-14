是有這麼憤怒嗎？台中市31歲徐姓女子6日約7點時到北區大德街一家早餐店點餐，店員告知早餐已完售，未料她竟對開始大吼大叫，並將拖鞋丟擲進店內，經店員報警，警方以車追人，鎖定徐女將傳喚她到派出所說明，以釐清案情，警方強調，其脫序行為已違反社會秩序維護法第87條加暴行於人者，處新台幣1萬8000元以下罰鍰。

台中市警察局第二分局永興派出所於3月6日7時1分許接獲民眾報案，指稱在北區大德街上有名女子於早餐店門口對店員大吼大叫，並將拖鞋丟擲進店內，影響店家營業而報警求助，警方立即派員趕赴現場，惟員警到場時，該名女子已騎乘機車離開現場。

經警方調閱周邊監視器查證，發現一部機車涉案，以車追人，鎖定31歲徐女，也懷疑她因購買早餐與店家口角而朝店內丟擲拖鞋，現場雖無造成任何損害，店家目前暫不予追究，但警方已通知徐女到案說明，以釐清案情，並將告誡不得任意滋擾店家。

店家友人將過程PO到社群網站，也已發網友熱議，紛紛留言：「有那麼好吃？吃不到越想越憤怒」、「吃不到早飯想吃牢飯喔」。

台中市第二分局呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。