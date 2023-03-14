國際影星楊紫瓊因參加選美比賽成功奪下馬來西亞小姐后冠，就此踏進演藝圈，與李安導演合作的電影《臥虎藏龍》聲名大噪，被冠上「功夫皇后」的美稱，如今她以《媽的多重宇宙》橫掃多項國際大獎，更成為首位華裔奧斯卡影后，對此，馬來西亞歌手黃志明也在臉書上分享與楊紫瓊的合影表示，對方曾為了姪子事情曾經拜託過他。

楊紫瓊昨（13）日擊敗《Tár塔爾》凱特布蘭琪（Cate Blanchett）及《金髮夢露》的實力派女星安娜德哈瑪斯（Ana D），勇奪奧斯卡影后，造成轟動，而與她同樣來自馬來西亞的歌手黃明志在社群上曬出，他與楊紫瓊的合影，文中他先是恭喜楊紫瓊得獎「作為第一位亞洲人真的很不容易！看到她在台上提到了她的故鄉馬來西亞，也提到了栽培她的地方香港，真的很棒」。

接著，他解釋，照片是他與楊紫瓊在2013砂拉越東南亞影展相遇時所拍，黃明志說：「單單她那一天主動走過來幫她的姪子要求要跟我合照這件事情，就夠吹一輩子了（改天再多做一集視頻跟大家講解...）」。

事實上，楊紫瓊出身馬來西亞富商家庭，出道後到香港發展，當時正流行武打片，她便自告奮勇向洪金寶學武，之後她憑藉紮實的武打功夫，穩坐「功夫皇后」寶座，甚至拍攝打戲時都從不使用替身，而這也讓她與成龍、李連杰齊名，但卻也都被保險公司列為拒絕往來戶。