日本超人氣料理對決節目《料理的鐵人》在1993年開播時曾掀起一股料理熱潮，就連台灣民眾也相當喜愛，而節目中分別負責中華料理的陳建一、日本料理的道場六三郎，以及法國料理的坂井宏行最具代表性，3人也因在節目中創造各種料理而爆紅，受到大批觀眾的愛戴。但中華料理名廚陳建一卻在近日傳出因間質性肺炎於3月11日病逝，享壽67歲，讓不少網友相當震驚。

根據日本媒體的報導，「3大料理鐵人」中的中華料理名廚陳建一在本月11日因間質性肺炎病逝東京都內的醫院，而遵照故人遺願，葬禮僅有近親者參與，結束後才透過訃聞公開，有關公司舉行的社葬，以及告別式目前尚未確定日期。而訃聞一出後讓不少網友相當難過，希望他離開後能在無病痛。

事實上，陳建一在1956年出生於日本，以四川料理起家，後來繼成父業擔任赤坂四川飯店社長，他在1993年參加富士電視台《料理的鐵人》節目負責中式料理達人後，便一舉成名還因此被封為「四川料理之神」，受到廣大民眾的喜愛，後來也在《NHK今日的料理》介紹中華料理，活躍於日本料理界數十年。目前已經80歲的坂井宏行是法式餐廳La Rochelle的老闆兼主廚，而高齡92歲的道場六三郎，至今還在開班授課，身體相當硬朗。