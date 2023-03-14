現代人經常低頭滑手機造成脖子後面出現一坨肉，俗稱「富貴包」。（張朝欣攝）

現代人經常低頭滑手機、打電腦，長期不良姿勢會讓整顆頭的重量壓在頸部周圍軟組織上，造成慢性發炎增生較厚軟組織，脖子後面出現一坨肉，俗稱「富貴包」，不僅不美觀，還可能造成頸部、背部、手部無力，甚至導致下肢僵硬行走困難，絕不可輕忽！

「富貴包」不是名牌包，而是身體的包袱！中國醫藥大學附設北港媽祖醫院物理治療師李旺澈表示，有些人的後頸有一坨突起的腫包，這並不是肥胖引起的，而是「富貴包」，但因不會感到明顯疼痛，因此都被大家忽略了。

造成「富貴包」的原因，主要是頸椎與胸椎交界處壓力過大，增生較厚的軟組織，好發於工作經常駝背低頭、長時間滑手機者，隨著3C產品的普遍，有愈來愈多人身背「富貴包」而不自知。

李旺澈說明，一般人的頭部大約5公斤，但傾斜60度時因力矩作用，重量會遽增為27公斤，27公斤長期壓在頸部，當然會出現問題。那要如何遠離「富貴包」？首先要調整與改變頭部與身體姿勢，盡量減少使用3C產品的時間。

坐著看手機時，雙手手肘應置於桌面，眼睛俯視手機約15至20度；站著看手機時，1隻手拿手機至雙眼水平處，另1隻手撐著拿手機的手肘；維持正確坐姿，不聳肩、不駝背，微收小腹，頭步維持正中不前傾，想像頭頂有條線將頭向上拉。

李旺澈指出，強化與舒緩運動也可減少「富貴包」的出現，包括縮下巴、放鬆頸部肌肉群、伸展背部與脊椎、擴胸與背部肌肉訓練等。若已出現脖子、肩頸不適情況，可尋求專業醫療協助，使用頸椎牽引、熱敷、電療、震波來改善緩解。