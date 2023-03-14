41歲女子天團S.H.E成員Selina（任家萱）去年宣布有新歡男友小徐後，昨(13日)又驚喜自曝懷孕，今年將誕下兔寶寶，但孩子的性別還不知道，她表示會選擇在313公開是有原因，因為313是四年前她愛犬Pinky過世的日子，她更提到先前任媽手滑公開小徐的長相，私下更和她經紀人抱怨：「他應該也要負點責任吧！」

Selina昨在Podcast節目《迎任而解》宣布懷孕當媽喜訊，她笑說好姐妹田馥甄也是該節目的忠實聽眾，常常跟她抱怨私下和好姐妹分享的內容和在節目中分享的沒兩樣，Selina則表示，這應該就代表她對待粉絲聽眾，跟對待姐妹好友一樣，因此，不希望大家看到新聞或社群網站發文才知道此事，才親口在節目裡分享有喜的第一手消息。

任爸、任媽公開Selina跟小徐合照。（圖／翻攝自任媽and任爸微博）

Selina接著落淚表示，雖然現在還不知道寶寶「小腰果」的性別，但親友都猜應該是女孩，並表示有可能是先前陪伴她長達15年的愛犬Pinky回來了，雖然不知道Pinky會不會投胎再來當她的寶寶，但希望愛犬可以保佑她生產順利，因此Selina才選擇要在3月13日，也就是Pinky的忌日公開此事。談到懷孕，Selina也說，其實自己很早以前就開始跟男友討論備孕，由於自己子宮內有4顆子宮肌瘤，最大的還有3到4公分，原本以為不一定能懷孕，想不到意外成功，讓她驚喜萬分。

話鋒一轉，Selina回應前陣子任媽不小心在微博上公開Selina跟小徐的照片，雖然隨即刪文，但不少網友已經存檔，第一時間讓Selina非常傻眼，反問母親：「媽媽妳怎麼會這樣？」沒想到任媽私下跟經紀人抱怨：「欸！他（小徐）應該也要負點責任吧！」，暗指希望小徐可以正大光明對Selina人生負責，Selina則替男友辯解說：「我也不是不讓小徐負責，只是基於他畢竟還是不是圈內人，我還是希望他可以保留一點他的隱私，也希望他的家人不要太被打擾」，所以才一直沒有公布男友長相，令Selina無奈笑說：「沒想到家賊難防啊」，旁人則緩頰說任媽應該也是覺得未來女婿很稱頭，她很滿意，才會想公開小徐長相，Seina表示：「好啦！其實媽媽也有精挑細選，因為那張照片其他人都有點歪嘴斜眼，就只有小徐上相」。