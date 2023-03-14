大陸由東風系車企大規模補貼降價引發的車市「降價潮」近日愈演愈烈。對於眾多車企跟進降價，業內有聲音認為，是國六B標準實施前的清庫存考量。大陸乘聯會秘書長崔東樹認為價格將持續保持鬆動。中歐協會智慧網聯汽車秘書長林示預計，今年7月之前，車企和經銷商的價格戰將會持續，進一步加重潛在消費者的觀望情緒。

日前一汽大眾官方發佈降價資訊，一汽大眾ID推出至高直降4萬元（人民幣，下同）的限時優惠；同時今年3月31日前，上汽大眾ID全系也同樣限時直降4萬元。

而3月10日長安汽車和上汽名爵也加入降價行列。長安汽車方面，購買深藍SL03的客戶，可享至高4.2萬元的綜合補貼。上汽名爵則為MG6和MG ONE兩款車型推出15000元補貼。3月11日奇瑞集團攜旗下奇瑞、星途、捷途、奇瑞新能源4大品牌也宣佈，購買任意車型的用戶均可享受補貼優惠。

據《證券日報》近日走訪北京多家4S店也發現，目前不僅國六A排放標準的車型降價促銷，部分符合國六B排放標準的車型也紛紛降價，最高可優惠6萬元。

北京某合資品牌車企銷售員說，店裡大部分車型早已升級到國六B。但國六B車型中也存在賣不出去的庫存車，自然也加入到降價隊伍中。只不過降幅不會像國六A車型那麼大而已。

所謂大陸車輛「國六」標準，全稱為「國家第六階段機動車污染物排放標準」，是為防治機動車污染排放、改善環境空氣品質制定的國家標準。實施分為A、B兩個階段，第一階段從2020年7月1日起，不能銷售、註冊、上牌低於國六A標準的汽車。第二階段從2023年7月1日起，不能銷售、註冊、上牌低於國六B標準的汽車。