隨Covid-19疫情趨緩，民生經濟與民眾生活也逐漸步入正軌，世界級機車品牌大廠光陽KYMCO於13日舉辦「全力以赴Always Aspire」品牌發表會，除一口氣發表八款特仕新車，並大手筆請來Janet、盧廣仲等藝人及多位傑出極限運動家讚聲代言！

光陽KYMCO大動作演出、策動機海戰術逆襲搶市，可看作是對勁敵三陽SYM於去年乘勢竄起、讓光陽痛失冠軍寶座的正面回應，多達8款配備升級的豪華陣線、擺出起手式，準備全力反擊。光陽KYMCO董事長柯勝峯表示：「光陽是國內機車銷售連續22年的衛冕王，去年卻意外掉到第二名，暫時的挫敗正好可讓我們好好檢討哪裡做得不夠好。」而盛大的品牌發表會除華麗的聲光展演外，更廣邀光陽KYMCO各地經銷商夥伴，讓作伙打拼的頭家們可近距離直擊特仕新車並針對產品意見交流，盼能全力以赴、重返榮耀！

值得一提的是，秉持「最得我心」品牌理念的光陽KYMCO，在此次機海爆發大反擊中可謂精銳盡出，從耐操好擋的國民車「大地名流」、白牌運動王者RacingMan與白牌旗艦KRV Nero，到復古情懷滿載的Like Colombo S、iMany與Like Keyless，及重機代表G Dink CT與DTX CT等，風格各異、一應俱全，以滿足不同消費族群的多元需求。

「全力以赴Always Aspire」品牌發表會，除一口氣發表八款特仕新車，並大手筆請來Janet、盧廣仲等藝人及多位傑出極限運動家讚聲代言！（圖片提供/光陽）

全方位休旅G Dink CT 性能實用皆備

針對首度踏入黃牌重機騎士量身打造，KYMCO G Dink CT搭載22PS最大馬力的270c.c.水冷引擎，最高規格安全配備TCS循跡控制系統、BOSCH第10代ABS及四段可調煞車拉桿等，滿載配備則涵蓋最佳照明的魚眼大燈與同級唯一的平整式置腳空間，舒適、實用、安全…無論單人騎乘、雙載出遊，市區郊區騎乘都能輕鬆勝任。

冒險跨界DTX CT 釋放不羈之心

同級唯一的跨界大型速克達DTX CT， 以跨界跑旅DTX 360為基礎，注入全新都會休閒風格，提供市區穿梭與快速道路巡弋的全方位機能。前移的後視鏡不僅加添休旅風格，更提供清晰後方視野；加大風鏡強化空氣導流效應，高速時破風前行大幅增加舒適度。為強化機能，DTX CT換上全新公路車胎，車後安裝的牛角後扶更增添運動氣息。

經典速克達Like Colombo S 風格升級首選

為性格自主、鍾情於經典的機車騎士所打造，Like Colombo S具備罕見的個性與跑格性能，現代雕刻般的車身線，融入皮革紋路與金屬質感，搭配鮮活色彩。動力搭載的150c.c. 4V環保高效空冷引擎，具備13.2PS最大馬力並兼俱44.1km/L一級油耗。同時升級BOSCH ABS重車級剎車，搭配前後雙碟提供精準的制動力道。

50萬口碑激推 iMany成復古新典範！

挟市場口碑與銷售，光陽Many繼總銷量突破50萬台後，iMany正式登場！「i」代表「Icon」、象徵「經典時尚不滅」，由外至內體現簡約奢華，美型菱格坐墊與專屬Logo刺繡，搭配全新開發防滑軟質握把與菱格踏板帶來全新觸感；1,195mm超短軸距與輕巧車身，同級最低745mm座高讓雙腳踏地帶來十足安全感。

義式復古機能再進化 Like Keyless 盧廣仲、Janet超Like

全新登場的Like Keyless由雙代言人盧廣仲與Janet謝怡芬個性詮釋，配備優於同級的免持鑰匙Keyless，輕鬆操作的環形旋鈕，一鍵啟動置物箱與加油孔。動力搭載德國CONTINENTAL噴射系統節能引擎，擁有七期環保認證，省油提升23%！搭配德國CONTINENTAL電子式ABS系統，緊急煞車時自動調節前輪煞車力道，無論晴雨都能保持車身穩定，讓Like Keyless外型、機能與安全兼具！

Like Keyless搭載免持鑰匙Keyless，輕鬆操作的環形旋鈕，一鍵啟動置物箱與加油孔，堪稱是兼具外型、機能與安全的都會座駕！（圖片提供/光陽）

白牌旗艦跑旅KRV Nero 黑化質感登場

重新定義白牌機車級距的KYMCO KRV，此次以進化皮帶版KRV Nero全新登場！義大利文Nero「黑」作為全新概念，有別過去閃亮多彩形象，大展神秘魅力，針對如麂皮高周波坐墊、車貼、機能件等車身細節導入冷冽黑彩，增添現代都會質感。特別調校的175c.c. 4V高性能水冷引擎爆發力，匹配渾厚排氣管聲浪，噴發速度與性能。獨家的PTM系統搭配高端皮帶傳動系統與獨立式後搖臂懸吊，賦予最佳車身比重的穩定性。

都會騎士熱血基因RacingMan

為熱愛騎乘樂趣的騎士所打造的RacingMan，擁有重車級液壓成型車架，結合輕量化鋁合金三角台組合，具備強大車身鋼性，奠定操控表現最佳基礎，搭配V.V.C.S可變汽門引擎，具低速穩定、中速強勁、高速爆發力等全面優勢。半熱熔胎帶來循跡性與抓地力最佳化，不僅化身白牌彎道王，更大幅減少煞車距離。RacingMan首推黑化特仕版，於大量黑化色塊中穿插點綴主體色，以小區塊的低彩來體現隱藏自我的本質。四位職人，包括「自由潛水百米紀錄選手－柯志達」、「泰拳冠軍－龐笠民」、「女子攀岩選手－古庭安」，及「越野車亞洲紀錄保持人－江勝山」的代言，更成為RacingMan推向極限的強者寫照。

RacingMan黑化特仕版是推向極限的強者寫照，光陽董事長柯勝峯的兒子、自由潛水高手的柯志達也罕見地同台讚聲演出，成為發表會的彩蛋與另類亮點。（圖片提供/光陽）

經典重啟 大地名流耐操擱有力

全新「大地名流」承襲KYMCO經典車系名流之名與市場口碑，以及「耐操、好擋，拚第一」形象，滿足務實用車需求的消費者。GREEN POWER節能高效引擎提供8.8匹最大動力，達成馬力與油耗最佳平衡，耐操有力、有擋頭的形象搭配超大坐墊與超大空間，以及同級唯一「全車3年保固」，成就日常生活中最值得信賴夥伴！」

除了燃油特仕新車的大舉反攻計畫，光陽KYMCO更未忽略擴大佈局電動機車攻略版圖，畢竟今年稍早之前，電動2輪勁敵Gogoro已宣布價格連三降、震動市場，當中Delight Basic更一舉降7180元（89980元降到82800元），史上最大幅降價迫使光陽KYMCO得正面迎戰。日前，光陽電動機車強打「大降光臨」促銷，Ionex白牌車以29,800（免3萬入手），綠牌車更是2萬5有找（24,000元）挑戰最低價，入手全車系加抽BMW i4純電轎跑，真可謂低碳暢行、電門催盡磅！

事實上，不論是新世代環保燃油機車王位之爭的險峻情勢，亦或是環保趨勢下的電動2輪大戰白熱化，對坐習慣國內機車龍頭大位的光陽KYMCO來說都將是嚴峻的挑戰。柯勝峯表示，「面對高物價的通膨時代，原物料價格上漲壓力乃無可避免，不過去年缺料情況，在今年應可獲得緩解，將使生產線恢復正常。至於電動2輪方面，電動車不僅是世界趨勢潮流，更是中央與地方政府大力推行的既定政策，光陽當然也是責無旁貸、全力衝刺發展，由去年第四季光陽Ionex銷售拿下國內電動2輪亞軍，便知道光陽於電動車市場的耕耘與著墨力道。今年截至目前，約有15～20%的市占，傳統來說，第一季往往是淡季，相信隨時間推進，Ionex的銷售市占將會越來越高。」

柯勝峯透露，「目前光陽正積極研發多款電動車，配合油車的戰略攻勢，要讓油、電雙軌並行。然而不論是電車或油車，都面臨市場極大的競爭與挑戰，再加上眼前通膨壓力、物價上漲等因素，情勢不免持續嚴峻。不過，光陽KYMCO仍會努力用最好的價格回饋消費者。」至於被問到，是否希望在今年就重返國內機車龍頭，並在電動2輪更大地攻城掠地？柯勝峯坦言任務十分艱鉅，且電動車市佔表現目前與競爭對手仍有段差距，2024年是光陽KYMCO的60周年紀念，將雙料冠軍目標設在明年，對品牌與集團而言應該是更有意義。

光陽董事長柯勝峯：「光陽機車將持續努力，以創新思維、先進技術，提供讓顧客感到引以為豪的獨特產品，不負消費者對KYMCO身為全球二輪車領導品牌的期待；因為成功，沒有天經地義，唯有全力以赴！」