台南市經濟發展局3月18日在台南市北區振興公園廊道辦理地方創生成果嘉年華「哩咧創啥」市集活動，邀請台南市地方創生團體到場分享創生理念及成果展示，藉此推廣地方創生的精神。

台南市市長黃偉哲表示，台南市政府近年來積極推動地方創生，並透過產官學攜手與公私部門協力，整合中央部會創生資源、科技導入與在地品牌建立等創生模式，一同推動地方創生更上一層樓。

並透過發掘台南在地DNA元素及藉由在地產業產品設計與行銷，創建地方元素的獨特價值，打造永續經營與獲利的商業策略，同時喚起人們對地方創生的關切度和思考深度，為臺南在地產業帶來加值效益，創造就業人口，促進人口回流與復興地方產業。

台南市經發局表示，今年截至2月市府透過輔導團隊協助，已成功輔導3件多元徵案申請至南市府。(台南市經發局提供)

台南市政府經濟發展局長林榮川表示，今年截至2月市府透過輔導團隊協助，已成功輔導3件多元徵案申請至市府，分別為楠西區、中西區與安平區各一案，目前正在進行審查與提送國發會，同時陸續輔導多件新案中，期能為台南地方創生盡最大努力與支持。

此次「哩咧創啥」地方創生成果嘉年華市集舉辦地點正是北區地方創生提案中「阿嬤你看市集」所在地。

「阿嬤你看市集」專案經理張雅燕小姐表示，北區區公所以「城鄉攜手、青銀共創」為創生主軸，希望提升就業機會與產業產值，藉此推動關係人口移住、受益共享共榮。位於美國學校舊址的人行空間，規劃為「阿嬤你看市集」，不僅更新周邊人行道鋪面，並增設開南街人行步道形成環園步道，期待透過打造在地編織工藝品市集場域，提供民眾優質休憩散步空間，同時推動在地就業。