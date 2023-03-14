1.回應高盛對於聯準會下周不會升息的預測，有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，儘管目前不是聯準會升息的最佳時機，但為了維持央行決意打擊通膨的公信力，聯準會仍可能在3月會議升息，只不過幅度可能從50個基點縮小至25個基點，但這將是本輪緊縮周期的最後一次升息，之後聯準會將停下腳步。

2.受到矽谷銀行（SVB）倒閉事件影響，操盤手現在普遍押注聯準會3月升息25個基點，並認為央行維持利率不變的可能性為44.4%。

3.聯準會周一宣布將對矽谷銀行的監督展開內部調查，最晚於5月1日公布結果。矽谷銀行由舊金山聯準銀行監管。此次的內部審查工作將由聯準會金融監管部門副主席巴爾（Michael Barr）負責，他表示將對如何監督與監管矽谷銀行以及這次事件的教訓進行徹查。

4.《華爾街日報》援引消息人士報導，美國司法部正在調查去年TerraUSD穩定幣的崩盤。紐約南區檢察部門和聯邦調查局（FBI）已經找來TerraUSD穩定幣發行商Terraform Labs前職員了解事件始末。美國證券交易委員會（SEC）上個月對Terraform創辦人Do Kwon提起告訴，指控他涉嫌欺騙投資人。

5.周一歐洲股市普遍重挫，泛歐STOXX 600指數終場大跌2.42%，收在442.80點，儘管匯豐銀行同意收購矽谷銀行英國分行，使儲戶的存款獲得保障。受美國矽谷銀行倒閉事件影響，歐洲銀行股重挫5.65%，創下2022年3月4日以來最大單日跌幅。匯豐銀行跌3.95%。

6.匯豐控股宣布以1英鎊的象徵性價格收購矽谷銀行英國分行，執行長祈耀年（Noel Quinn）表示，匯豐擬向矽谷銀行英國分行挹注20億英鎊的流動性。

7.美國矽谷銀行倒閉引發可能有更多地區銀行爆雷、進而引爆全球金融危機的擔憂，市場對於本周歐洲央行升息50個基點的預期已經降溫。據利率期貨數據顯示，操盤手現在認為歐洲央行本周升息2碼的可能性只剩下50%，較上周歐洲央行總裁拉加德發表強硬談話時的近100%可能性大幅回落。

8.紐約聯準銀行公布最新調查報告，消費者對未來1年的通膨率預期下降至4.2%，低於1月調查時的5%，並創下2021年5月以來新低。

9.美國銀行業面臨沈重壓力，使聯準會放緩甚至停止升息的預期急升，周一美元和美國債息大跌。對利率動向敏感的美國2年期公債殖利率尾盤重挫57.2個基點，報4.016%，創下1987年10月以來最大單日跌幅，盤中一度崩跌59.74個基點，跌破4%大關，最低跌至3.9889%，創下去年10月來新低。10年期債息一度跌28.68個基點，報3.4119%。美元指數尾盤下挫0.6%，盤中一度跌1.05%，報103.48。日圓大漲1.26%，報133.33兌一美元。歐元尾盤漲0.9%，報1.0727美元，盤中一度站上一個月新高。

10.美國政府緊急出手，以防止科技業放款機構矽谷銀行和加密貨幣銀行Signature Bank倒閉對銀行業與科技業造成的衝擊擴大，以市值計全球最大加密貨幣比特幣一度大漲16.2%，漲破2.45萬美元，創下去年11月以來最大漲幅。

11.美元和債息急跌，以及避險買盤湧入，周一紐約4月期金收漲2.5%，報每盎司1914.5美元，盤中最高升至1919.5美元，創下2月2日來新高。

12.周一布蘭特期油收跌2.43%，為每桶80.77美元，盤中一度大跌5.36%，報78.34美元，失守80美元大關，並創下1月初以來新低。紐約期油收跌2.45%，報每桶74.8美元，盤中一度觸及去年12月以來新低。矽谷銀行倒閉引發對金融危機的擔憂，使原油價格受挫，但中國需求前景樂觀，使油價跌幅受限。