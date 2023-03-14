路透社報導，中國大陸的招商銀行以及中國工商銀行等，已接手部分從矽谷銀行流出的客戶。雖然經辦業務類似，但這家已倒閉的美國銀行還是有其獨特性，特別對還在草創時期的中國大陸新創公司來說，更是如此。

其實，矽谷銀行已落腳中國大陸超過20年，甚至還跟當地銀行建立策略聯盟的關係，共同出資成立一家叫上海浦發矽谷銀行。這家中國大陸首家以科技產業為主的銀行，也是中美合資的首家銀行。

中國大陸顧問業者指出，矽谷銀行是極少數幾家對新創公司態度友善的，因為這些公司很容易就可以開戶來籌資。故在才剛成立的陸企中，矽谷銀行基本上是首選銀行。

大陸有家新創公司表示，招商銀行說可以在1周內搞定自己需要的離岸帳號，也有收到其它銀行像是浙商銀行的提議方案，來解決自己矽谷銀行的問題。不過，招商銀行、中國工商銀行以及浙商銀行對此都不予置評。

位於杭州的陸企金融服務平台趣比匯（QBIT），因與全球多家銀行與金融機構都有業務往來，故在過去3年期間，收到詢問如何開戶的數量高達平日的6倍之多，且大多都是以前矽谷銀行的存戶。

主要客戶是亞洲中小企業的美國商業銀行富港銀行（CB International Bank）指出，許多新創公司以及用美元計價的基金都有來聯繫接觸，看可不可以盡快幫忙開戶，然後存入從矽谷銀行提出，或者還沒提的存款。富港銀行也建議這些公司，為了分散風險，可以考慮把手邊的美元資產，轉換為離岸人民幣存款。一些操作風險基金的經理人也坦言，對風險投資展現善意的銀行在市面上並不多，矽谷銀行就是其中之一。

經過這次矽谷銀行倒閉風波後，市場認為在美國最好多有幾個戶頭，以便不時之需。另外，也有陸企指出，至少要開兩個，一個在中國大陸，另一個則是給國外用的。

路透社表示，中國大陸有數千家不同性質的新創公司，多數在2022年籌資不易，因受到當地嚴格的抗疫政策、陸股重挫以及中美雙方關係緊張等多重影響。不過，預計2023年這些具有風險的投資計畫將逐步復甦。