近幾年，檢方因工作環境差、升遷管道受阻，出現人才出走潮，不少檢察官選擇轉任法官或轉換跑道當律師，今年全國除有24名檢察官申請轉任法官外，也有不少菁英檢察官決定辭職轉任律師，其中雲林地檢署發言人、主任檢察官吳文城日前已以生涯規畫為由，向法務部遞出辭呈，將轉任律師，檢察體系對於留不住人才，議論不己。

除雲檢發言人吳文城外，另南部某大型地檢署發言人亦傳出有意近日將辭去檢察官職務，轉任律師，也引發法界討論。

檢察官因長期工作環境遠不如「系出同門」的法官，加上升遷管道受限，近年來出現檢察官人才出走潮。

自2017年起至2022年，檢察官申請轉任法官的人數是17人、16人、19人、15人、19人、25人，但相較於法官轉任檢察官人數，則是0人、0人、0人、0人、1人、0人，兩者相差極大。今年亦有24名檢察官申請轉任法官，僅次於去年申請人數，雖然法務部近年已著手改革，但從今年申請轉任法官人數來看，顯示出走潮仍未止息。

此外，最近亦有不少檢察官轉任律師，包括雲林地檢署發言人、主任檢察官吳文城，吳文城是司法官48期結業，是雲林地檢署有史以來第二位升主任的檢察官，他2019年升任金門地檢署主任檢察官，之後回到雲檢擔任發言人，擔任主任檢察官不到4年。

吳文城歷年偵辦過許多社會矚目的案件，包括雲林縣土庫鎮代涉廢清法、台鐵倉庫被堆媒灰、高爾夫球廢溶劑、鹹鴨蛋致癌蘇丹紅、歷次選舉賄選、搶救失蹤兒童等，獲獎無數，例如婦幼保護獎等。

法界感嘆，就連吳文城這種在檢方有「戰功」的菁英檢察官也留不住，顯示檢察體系內部確實出現不少問題。