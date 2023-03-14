國防部長邱國正（右起）、行政院長陳建仁、農委會主委陳吉仲14日在立法院答詢時表示，國軍並沒有發生「沒雞蛋就改喝豆漿」的狀況，農委會對國軍很照顧也很幫忙，是額外給國軍216萬罐豆漿做補充。（姚志平攝）

國內缺蛋問題不斷，為緩解缺蛋狀況，農委會主委陳吉仲表示，3月底進口量要達到500萬顆，上周已開放美國、澳洲、日本、土耳其、泰國等8國專案進口，土耳其的200多萬顆殼蛋最近就會到台灣，巴西的液蛋將在今天開出來，總共超過200多萬顆。

陳吉仲說，這8個國家的殼蛋、液蛋跟水煮蛋都會陸續進來，而且土耳其的200多萬顆殼蛋最近就會到台灣，巴西的液蛋將在今天開出來，總共超過200多萬顆，「以後每個禮拜我們都會提供更多的雞蛋，包括水煮蛋、液蛋跟殼蛋，補足國內的短期缺口」。

陳吉仲表示，南部天氣現在開始回暖，禽流感在地方政府共同配合下，完全控制，農民的增養、復養也大幅度地增加，期待國內的生產趕快回穩。

至於有媒體報導，因應缺蛋危機，國軍需配合改喝豆奶取代雞蛋，對此，陳吉仲指出，讓國軍弟兄喝豆奶是為了促銷國產大豆，從去年1月到現在，國軍每天的供應雞蛋數量每天14萬顆以上，而且國軍副食品供應都有相關合約，這些供應合約的業者、合作社都有依照合約供應，「所以請大家放心，國軍的雞蛋會如常地供應」。