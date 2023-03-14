中南部缺水，去年冬季雨量創60年來最少，可能再次面臨百年大旱，何時能解渴，氣象專家賈新興表示，下周三（22日）傍晚有鋒面南下，尤其下周四（23日）鋒面影響明顯，雨勢最劇烈，高雄以北及東半部都有雨。氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，下周三起將有一道結構完整的鋒面南下，台灣短暫進入多雨期。

水情緊張，桃園石門水庫蓄水不到70％，水位持續下降，觀察水情指標的阿姆坪土地公廟也已現身。（中央社）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在臉書PO出最新歐洲模式模擬下周四晚上降雨分布圖，指出下周三起有一道結構完整的鋒面在台灣附近擺盪，同時吹偏南或西南風，各地有機會進入短暫多雨期。不過雨還沒下、水庫還沒滿之前，都要節約用水。

賈新興今早在YouTube表示，下周三（22日）傍晚另一波鋒面南下，彰化以北及宜花有雨，下周四（23日）是鋒面影響最明顯的時候，高雄以北及宜花東都有雨，賈新興表示，下周三、四雨勢明顯，中南部都有下雨機會，對水情將有幫助。

賈新興表示，下周三、四（22、23日）有一波鋒面南下，能為高雄以北帶來降雨。（翻攝自賈新興YouTube）

氣象局表示，今年冬季雨量偏少，與發生百年大旱的2020年情況差不多，預估3到4月的春雨，仍以少雨的機率最高，5月雖是梅雨季，但不確定性仍高，呼籲珍惜水資源。