台灣現正面臨嚴重的「蛋蛋危機」，使得民怨四起。對此，民進黨前立委謝欣霓也質疑，為何面對蛋的議題，政府可以那麼久都無法解決，她並喊話「民生議題，就是政府首當其衝該解決的問題」。

針對缺蛋問題，行政院長陳建仁12日到南投參加活動時表示，近日將會有200萬顆的雞蛋進口。農委會主委陳吉仲也說，禽流感已獲控制，國內雞蛋產能將開始回升。

謝欣霓今（14）日在臉書發文表示，她昨天在政論節目中有提到，自己是長期向返鄉青農買蛋，並不太清楚整體蛋的狀況，但她超市確實有看到蛋。但相關說法卻引來一位老同事不滿，指責她不該替政府粉飾太平。

謝欣霓直言，她其實沒有任何理由要替任何人粉飾太平，只是不明白，為什麼蛋的議題，可以那麼久都還無法解決？農委會該立即介入的，是蛋的產銷模式是否有區域落差，「產能不足透過進口可以立即解決解決，區域銷售的均衡就必須認真面對」。