數位化浪潮下包含6G等火爆概念讓大陸A股的電信三大營運商股價持續大漲。13日中國移動收漲10％之下，讓總市值達到2.1兆元（人民幣，下同），成為大陸第2檔總市值站上2兆元的個股，且與貴州茅台的市值差距僅剩1200億元。同時中國電信、中國聯通兩股13日同樣漲幅明顯，其中中國電信收漲9.5％接近漲停。

業內人士看來，在政策持續利好下，三大營運商有望成為推動數位經濟發展的引領者。

由於數位經濟蓬勃發展，中國移動股價今年內已大漲逾4成。中國電信、中國聯通漲幅同樣明顯。根據東方財富顯示，統計1月3日至3月13日，中國移動股價區間累計漲幅45.32％、股價屢創新高。中國電信區間累計漲幅更高達73.27％。中國聯通相對漲幅較小，但累計漲幅同樣高達35.04％。

根據《北京商報》報導，三大電信營運商股價持續大漲背後，是利多政策不斷加持。近日大陸中共中央、國務院印發《數字中國建設整體佈局規劃》，明確夯實數字中國建設基礎、做強做優做大數字經濟等。同時，十四屆全國人大一次會議公佈的《國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案》，其中特別提出要組建國家數據局。