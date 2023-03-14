不少男女到了適婚年齡仍找不到合適的伴侶，一名男網友表示，過去聽老師說好好念書拚好學校，未來才會有女人緣，但他努力考好大學、畢業後進竹科，還買了人生第一間房，直到現在30多歲仍沒有交往對象，將其PO上網尋求幫助，網友建議他把自己的優勢展現出來，主動去認識對象，才有機會脫單。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，念高中時老師曾說不要在學生時期談戀愛，要好好讀書拚好學校，出社會工作有錢自然有女人緣，屆時再和異性交往是最適合的。

原PO表示，聽老師的叮嚀，考上好學校，加上他個性內向，不擅於社交，大學都泡在書本和動漫裡，畢業後進竹科當工程師，貸款買了房子，但他質疑「為什麼等到30多歲了，還沒有女孩子緣？」

貼文曝光，網友紛紛建議，「你以前有多認真唸書，現在就要多認真去追女友、老婆，不是叫你要死纏爛打，而是要像做一門學問一樣，認清楚自己的優勢劣勢，外表不行就改穿搭、改造型」、「會不會是外表不太會打扮？也不是說要很帥，至少看起來乾乾淨淨」、「你有沒有桃花、感情市場如何跟讀書能力、工作能力沒有絕對關係⋯⋯」。

但也有人認為老一輩灌輸男性好好工作就會有好桃花，根本是錯誤認知，「這些男生長大讀完書找到工作賺錢了感情史卻空白一片，完全不知道如何跟異性互動」、「說好好讀書以後就會有人要，到底是多智障才出這樣的話，這種人真的不要出來害死人」。